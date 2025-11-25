Gli impianti produttivi moderni sono sistemi sempre più complessi e interconnessi, in cui anche un singolo guasto può compromettere sicurezza, produttività e sostenibilità.
Dalla reazione alla predizione: l’Asset Health Monitoring basato sui dati e sull’AI di ifm
Gli impianti produttivi complessi richiedono un superamento delle manutenzioni tradizionali per garantire sicurezza e continuità. L’Asset Health Monitoring è una strategia strutturata in cinque fasi per la transizione verso un modello proattivo e basato sui dati. L’implementazione di questo approccio, supportata dalla piattaforma IIoT moneo di ifm, permette di ridurre i guasti fino al 70% e ottenere altri vantaggi tangibili.
