gestione asset industriali

Dalla reazione alla predizione: l’Asset Health Monitoring basato sui dati e sull’AI di ifm

Home Tecnologie Automazione industriale
Gli impianti produttivi complessi richiedono un superamento delle manutenzioni tradizionali per garantire sicurezza e continuità. L’Asset Health Monitoring è una strategia strutturata in cinque fasi per la transizione verso un modello proattivo e basato sui dati. L’implementazione di questo approccio, supportata dalla piattaforma IIoT moneo di ifm, permette di ridurre i guasti fino al 70% e ottenere altri vantaggi tangibili.

Pubblicato il 25 nov 2025
ifm_Vibration Pump dasboard for machine availiability page

Gli impianti produttivi moderni sono sistemi sempre più complessi e interconnessi, in cui anche un singolo guasto può compromettere sicurezza, produttività e sostenibilità.

Michelle Crisantemi
  • ifm_moneo AI Assistant

  • Digitalizzazione e IIoT per tutti: le tecnologie ifm a supporto della raccolta, comunicazione e analisi dei dati

    16 Mag 2025

    di Michelle Crisantemi

  • moneo AI Assistant (IIoT)

  • Industrial IoT

    IIoT senza compromessi: con moneo ifm porta l’industria nel cloud

    10 Giu 2025

    di Contenuto sponsorizzato

  • Appl_Benzinger_2025_08

  • MECCANICA SMART

    La meccanica di precisione incontra la digitalizzazione con IO-Link e l'IIoT: il caso Benzinger

    07 Ott 2025

    di Contenuto sponsorizzato

  • unnamed (42)

  • digitalizzazione

    Efficienza e sostenibilità negli impianti metallurgici: sensori e IIoT per il monitoraggio continuo di acqua e aria compressa

    04 Nov 2025

    di Michelle Crisantemi

