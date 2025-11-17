Modicon M660, il sistema motion integrato del futuro di Schneider Electric

automazione

Modicon M660 di Schneider Electric è un PC industriale e Motion Controller che unisce in un unico dispositivo controllo del movimento di precisione, funzioni di sicurezza avanzate ed elevate prestazioni di edge computing. Successore della gamma PacDrive, è progettato per l’operatività data-driven, sfruttando tecnologie come l’AI e il digital twin in tempo reale.