Un Industrial PC e Motion Controller che unisce controllo del movimento di precisione, funzioni di sicurezza e funzionalità edge computing in un singolo componente: sono i vantaggi di Modicon M660, l’innovativo sistema motion creato da Schneider Electric.
automazione
Modicon M660, il sistema motion integrato del futuro di Schneider Electric
Modicon M660 di Schneider Electric è un PC industriale e Motion Controller che unisce in un unico dispositivo controllo del movimento di precisione, funzioni di sicurezza avanzate ed elevate prestazioni di edge computing. Successore della gamma PacDrive, è progettato per l’operatività data-driven, sfruttando tecnologie come l’AI e il digital twin in tempo reale.
