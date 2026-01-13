Attualità Tecnologie Incentivi Ricerca e Innovazione Formazione e competenze Newsletter

wORLD eCONOMIC fORUM

Dai fattori geopolitici alla vulnerabilità dell’AI: ecco le principali minacce alla cyber security delle imprese

Il rapporto “Global Cybersecurity Outlook 2026” del World Economic Forum e Accenture evidenzia come l’integrazione dell’AI e le tensioni geopolitiche abbiano trasformato la sicurezza in una priorità economica globale. Tra le vulnerabilità delle implementazioni dell’AI in azienda, l’emergere di attacchi a loro volta guidati dall’AI agentica e l’aggravarsi del gap tra chi ha le risorse e le competenze per investire in cyber security e chi no, il documento sottolinea la necessità di una leadership condivisa per colmare il gap e proteggere l’integrità delle filiere industriali e delle infrastrutture critiche.

Pubblicato il 12 gen 2026
L’accelerazione dell’adozione dell’intelligenza artificiale (AI), che potenzia gli attaccanti, la frammentazione geopolitica e l’aumento della disparità informatica: sono questi i trend che stanno ridefinendo il panorama della cyber security, secondo il Global Cybersecurity Outlook 2026 del World Economic Forum e Accenture.

Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
Con o Senza – Galaxy AI per il business

    I rischi geopolitici minacciano le imprese italiane più internazionalizzate: ecco la mappa della vulnerabilità

    20 Mar 2025

    di Redazione

    L'evoluzione della cyber security industriale tra normative e scenari geopolitici

    28 Mar 2025

    di Mario Testino

    Macchine protette: da Digital Industries World una guida per la cyber security nel manifatturiero

    27 Mar 2025

    di Michelle Crisantemi

    Gestire la cyber security degli asset industriali nell'era delle fabbriche intelligenti

    24 Mar 2025

    di Michelle Crisantemi

