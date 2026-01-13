Dai fattori geopolitici alla vulnerabilità dell’AI: ecco le principali minacce alla cyber security delle imprese

wORLD eCONOMIC fORUM

Il rapporto “Global Cybersecurity Outlook 2026” del World Economic Forum e Accenture evidenzia come l’integrazione dell’AI e le tensioni geopolitiche abbiano trasformato la sicurezza in una priorità economica globale. Tra le vulnerabilità delle implementazioni dell’AI in azienda, l’emergere di attacchi a loro volta guidati dall’AI agentica e l’aggravarsi del gap tra chi ha le risorse e le competenze per investire in cyber security e chi no, il documento sottolinea la necessità di una leadership condivisa per colmare il gap e proteggere l’integrità delle filiere industriali e delle infrastrutture critiche.