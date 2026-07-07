ABB Robotics amplia il proprio portafoglio di Autonomous Mobile Robots (AMR) con il lancio del FlexleySStack F712, creando un ecosistema completamente interoperabile che copre tutte le principali tipologie di AMR basati su Visual SLAM (Simultaneous localization and mapping).
logistica 4.0
Da ABB Robotics un nuovo carrello elevatore autonomo con Visual SLAM e AI
L’introduzione dei forklift Flexley Stack F712 completa l’ecosistema di robot mobili di ABB Robotics basati su tecnologia Visual SLAM. L’integrazione di carrelli elevatori, rimorchiatori e trasportatori su un’unica piattaforma consente di automatizzare una gamma più ampia di processi intralogistici, incrementando flessibilità e scalabilità.
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