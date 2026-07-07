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Da ABB Robotics un nuovo carrello elevatore autonomo con Visual SLAM e AI

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L’introduzione dei forklift Flexley Stack F712 completa l’ecosistema di robot mobili di ABB Robotics basati su tecnologia Visual SLAM. L’integrazione di carrelli elevatori, rimorchiatori e trasportatori su un’unica piattaforma consente di automatizzare una gamma più ampia di processi intralogistici, incrementando flessibilità e scalabilità.

Pubblicato il 7 lug 2026
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ABB Robotics amplia il proprio portafoglio di Autonomous Mobile Robots (AMR) con il lancio del FlexleySStack F712, creando un ecosistema completamente interoperabile che copre tutte le principali tipologie di AMR basati su Visual SLAM (Simultaneous localization and mapping).

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
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