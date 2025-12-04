Primo piano Politica industriale PNRR Incentivi Opinioni Interviste Robotica Automazione industriale Appuntamenti Podcast Innovation Books

automazione

Robotica per il pet food: maggiore capacità produttiva ed efficienza con la soluzione Clevertech-Kuka

Home Tecnologie Robotica
Indirizzo copiato

Clevertech, azienda leader nel confezionamento di fine linea, utilizza robot Kuka per automatizzare la produzione di un produttore polacco di pet food, gestendo fino a 1.200 lattine al minuto con un’efficienza superiore al 98%. La soluzione affronta le nuove sfide del mercato, come la manipolazione delicata dei formati più complessi e l’ottimizzazione dell’efficienza energetica, grazie a un sistema di presa brevettato che garantisce velocità e sostenibilità.

Pubblicato il 4 dic 2025
automazione pet food

Il settore degli alimenti per animali domestici (pet food) sta vivendo un momento particolarmente dinamico. L’aumento della domanda impone ai produttori di ampliare la propria capacità produttiva e automatizzare la produzione.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
Mobile security
AI per il lavoro
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

  • Web_Image-01_automatica 2025_KR TITAN ultra 2

  • automazione

    AI, AMR e (mega)robot industriali: ad Automatica l'automazione Kuka: "grande" ma semplice

    24 Giu 2025

    di Michelle Crisantemi

    Condividi
  • Schneider Electric Lavazza

  • digital transformation

    Lavazza aumenta la capacità produttiva e migliora il controllo della produzione con le tecnologie di Schneider Electric

    21 Gen 2025

    di Michelle Crisantemi

    Condividi
  • digitalizzazione industriale-KUKA Digital_From Concept to Reality

  • robotica

    Controllo virtuale del robot semplificato con il sistema operativo iiQKA.OS2 di Kuka

    24 Giu 2025

    di Michelle Crisantemi

    Condividi
  • Web_Image-03_KUKA_iiQworks_300_dpi (3)

  • automazione

    Semplificare la digitalizzazione della produzione con la suite di progettazione all-in-one di Kuka

    24 Giu 2025

    di Michelle Crisantemi

    Condividi