Il settore degli alimenti per animali domestici (pet food) sta vivendo un momento particolarmente dinamico. L’aumento della domanda impone ai produttori di ampliare la propria capacità produttiva e automatizzare la produzione.
Robotica per il pet food: maggiore capacità produttiva ed efficienza con la soluzione Clevertech-Kuka
Clevertech, azienda leader nel confezionamento di fine linea, utilizza robot Kuka per automatizzare la produzione di un produttore polacco di pet food, gestendo fino a 1.200 lattine al minuto con un’efficienza superiore al 98%. La soluzione affronta le nuove sfide del mercato, come la manipolazione delicata dei formati più complessi e l’ottimizzazione dell’efficienza energetica, grazie a un sistema di presa brevettato che garantisce velocità e sostenibilità.
