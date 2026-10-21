Sempre più Nvidia nei robot di Comau (ma anche dati di Comau nei modelli di Nvidia)

Fornire l’elevata potenza di calcolo necessaria per le applicazioni avanzate di AI, aprendo così la strada a sistemi robotici sempre più intelligenti e autonomi: è questo l’obiettivo della partnership tra Comau e Nvidia.

L’azienda torinese sta integrando le tecnologie Nvidia nel proprio portafoglio prodotti e nei processi di progettazione, con particolare attenzione a:

I controllori robotici industriali Comau basati su edge compute NVIDIA Jetson;

L’integrazione del portafoglio di robot Comau in Nvidia Isaac Sim;

L’utilizzo dello stack software Nvidia per ottimizzare le funzionalità basate sulla visione e le strategie di controllo per i prodotti di intralogistica.

Come la tecnologia Nvidia potenzia i controllori industriali di Comau

La prossima generazione di controllori robotici industriali Comau sarà combinata con la tecnologia Nvidia per fornire l’elevata potenza di calcolo necessaria per le applicazioni avanzate di AI.

La nuova architettura è progettata per supportare carichi di lavoro complessi guidati dall’AI, consentendo soluzioni robotiche più intelligenti, adattive e altamente autonome, personalizzate per soddisfare diverse applicazioni ed esigenze dei clienti.

Inoltre, Comau sta integrando il proprio portafoglio di robot industriali , collaborativi e mobili in Nvidia Isaac Sim , un framework open-source basato sulle librerie Nvidia Omniverse per la simulazione robotica, i test e la generazione di dati sintetici.

Comau sta inoltre fornendo asset robotici SimReady OpenUSD alla libreria SimReady Central Library su Hugging Face. La libreria aiuta gli sviluppatori a individuare e riutilizzare asset validati, riducendo i tempi di preparazione per la creazione e il collaudo delle applicazioni robotiche.

Come Comau e Nvidia potenziano la robotica industriale con l’AI

La collaborazione tra Comau e Nvidia integra le tecnologie di simulazione e intelligenza artificiale per sviluppare applicazioni di visione e ottimizzare le strategie di controllo nella logistica interna.

Comau sfrutta l’apprendimento per rinforzo per addestrare modelli di intelligenza artificiale destinati alla gamma di sistemi di visione MI.RA, semplificando operazioni complesse come la palettizzazione e la depalettizzazione.

La combinazione tra la fisica ad alta fedeltà di Nvidia Isaac Sim, la simulazione a eventi discreti per i flussi logistici e le potenzialità di Nvidia Isaac Lab permette la creazione di modelli virtuali estremamente precisi.

Tali modelli consentono di testare le strategie di controllo basate sull’intelligenza artificiale prima del passaggio alla produzione effettiva. Lo sviluppo e la validazione all’interno di ambienti fotorealistici basati sulla fisica aiutano i clienti ad accelerare i tempi di implementazione nelle fabbriche.

“La combinazione delle librerie di simulazione di IA fisica e del calcolo accelerato di Nvidia con le piattaforme e l’esperienza nell’automazione di Comau ci aiuterà a sviluppare soluzioni intelligenti più velocemente e a rendere l’automazione avanzata più semplice da distribuire per i nostri clienti in tutto il mondo, attraverso diverse applicazioni e settori industriali”, commenta Andrew Lloyd, Chief Engineering Officer of Comau.

L’intelligenza artificiale fisica sta portando nuovi livelli di intelligenza e adattabilità alla robotica industriale. Combinando le proprie competenze nella robotica con NVIDIA Isaac Sim e Isaac Lab, Comau può simulare, addestrare e validare le applicazioni robotiche prima della loro implementazione, aiutando i produttori di tutto il mondo ad accelerare l’adozione dell’automazione basata sull’IA”, aggiunge Paolo Guglielmini, Vice President EMEA di Nvidia.