L’APPUNTAMENTo DEL 10/12

Politica industriale e incentivi 2026 al centro dell’evento “Finanziare l’Innovazione”

L’appuntamento “Finanziare l’innovazione: strumenti, strategie e opportunità per le imprese nel 2026” per il 10 dicembre a Milano e in streaming è stato pensato per offrire alle imprese una “bussola” per orientarsi nella nuova stagione della politica industriale italiana. Ecco in anteprima i relatori confermati e il programma dell’evento

Pubblicato il 14 nov 2025
Il 10 dicembre pomeriggio a Milano, nella stimolante cornice del Competence Center MADE Industria 4.0, si terrà l’evento “Finanziare l’innovazione: strumenti, strategie e opportunità per le imprese nel 2026”, un appuntamento concepito per offrire alle imprese una “bussola” per orientarsi nella nuova stagione della politica industriale italiana.

Redazione

