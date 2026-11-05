Ultimi articoli Attualità Tecnologie Incentivi Ricerca e Innovazione Formazione e competenze Newsletter

robotica

La robotica nazionale si è ritrovata a Pontedera: tre giorni di alta formazione

Commenta l'articolo
Indirizzo copiato

SIRI ha scelto la Toscana per la 49ª edizione del corso sulla robotica industriale nell’era dell’intelligenza artificiale, tra Museo Piaggio, Centro di Competenza ARTES 4.0 e Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna.

Pubblicato il 5 nov 2026
AI Questions Icon
Chiedi all'AI
Riassumi questo articolo
Approfondisci con altre fonti
DSC06600
Aggiungi tra i preferiti su Google

Ricercatori, docenti, tecnici e studenti provenienti da diverse parti d’Italia si sono ritrovati a Pontedera per la 49ª edizione del Corso nazionale di Automazione Industriale e Robotica, dedicato alla robotica industriale nell’era dell’intelligenza artificiale.

Il corso si è svolto dal 3 al 5 novembre tra Museo Piaggio, Centro di Competenza ARTES 4.0 e Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna.

L’appuntamento formativo, organizzato da SIRI, Associazione Italiana di Robotica e Automazione, ha riunito costruttori di robot, integratori, ricercatori e specialisti della sicurezza, con interventi di rappresentanti di ABB, KUKA, FANUC e Oversonic Robotics e contributi di CNR e INAIL.

Tra le personalità coinvolte anche Paolo Dario, direttore scientifico di ARTES 4.0 e professore emerito della Scuola Superiore Sant’Anna, e Arturo Baroncelli, socio onorario SIRI e già presidente dell’International Federation of Robotics, entrambi insigniti del premio Engelberger per la robotica, il riconoscimento internazionale più prestigioso in questo campo.

Indice degli argomenti

Dalla ricerca di laboratorio alla produzione industriale: le tre sedi del corso

Le tre sedi del corso hanno permesso ai partecipanti di leggere il rapporto tra ricerca e industria da prospettive complementari. All’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna hanno potuto comprendere come nasce l’innovazione, dallo studio dei principi scientifici alla progettazione e sperimentazione dei primi prototipi.

Nell’Hub di ARTES 4.0, anche attraverso le dimostrazioni del Centro RoboCom, hanno approfondito il lavoro necessario per accompagnare quelle tecnologie verso il mercato.

Il Museo Piaggio ha restituito la dimensione industriale di questo percorso, mostrando, attraverso la storia dell’azienda, come idee e progetti si traducano in prodotti realizzati su larga scala.

“A Pontedera la storia industriale della Piaggio si lega oggi ai laboratori e alle strutture che lavorano sulla robotica. È una concentrazione di competenze che considero tra le più alte in Italia. Chi fa ricerca può spiegare come funziona una soluzione e quali capacità ha raggiunto. Chi integra un robot in fabbrica si chiede come inserirlo in un processo che esiste già, con operazioni da coordinare e persone che lavorano attorno alla macchina”, commenta Domenico Appendino, presidente di SIRI.

Corso nazionale di Automazione Industriale e Robotica, il programma della 49ª edizione

Oggi la robotica sta vivendo una fase di crescita. Nel 2025 erano in funzione nel mondo circa 5 milioni di robot industriali, il 9% in più rispetto al 2024, secondo il rapporto World Robotics 2026 dell’International Federation of Robotics.

A questo sviluppo corrispondono sfide complesse: tecnologiche, sociali ed etiche, che richiedono competenze trasversali e figure professionali in grado di integrare conoscenze su processi industriali, controllo, intelligenza artificiale, sicurezza, normative e aspetti giuridici ed etici.

Il Museo Piaggio ha ospitato la prima giornata con gli interventi di Riccardo Costagliola, presidente della Fondazione Piaggio, Domenico Appendino, presidente di SIRI, Antonio Frisoli, presidente di ARTES 4.0, e Paolo Dario, direttore scientifico di ARTES 4.0. Le lezioni hanno affrontato la navigazione dei robot mobili autonomi, la visione 3D, la manipolazione industriale e l’uso dell’intelligenza artificiale nel controllo qualità della saldatura.

Nella seconda giornata, ospitata da ARTES 4.0 all’interno del suo Hub, i partecipanti hanno approfondito il tema della sicurezza e delle norme sui robot industriali e sulle loro applicazioni. La giornata si è chiusa con la visita e le dimostrazioni di robotica umanoide al Centro RoboCom.

L’ultima giornata si è aperta all’Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna con l’introduzione di Gastone Ciuti, direttore dell’Istituto. Gli interventi hanno approfondito anche la collaborazione uomo-robot, i sistemi robotici indossabili, la robotica tessile e il ruolo dei sensori tattili.

Alle lezioni sono seguite le visite ai laboratori, guidate dai tecnici e dai tecnologi dell’Istituto. Nel pomeriggio il corso è proseguito nell’Hub ARTES 4.0, con approfondimenti sulle tecnologie tattili e sugli esoscheletri per il lavoro. La giornata si è conclusa con una visita all’Innovation Mile di Pontedera, che ha permesso ai partecipanti di conoscere alcune startup ospitate dall’incubatore Pontech.

“L’intelligenza artificiale apre nuove possibilità alla robotica, ma un robot deve saper agire nel mondo fisico: percepire un oggetto, afferrarlo e adattare il movimento alla presenza di una persona”, commenta il Prof. Paolo Dario.

“La sfida scientifica è integrare queste capacità in sistemi affidabili, nei quali intelligenza, sensori e struttura meccanica siano progettati insieme. Per l’Italia, Paese manifatturiero con una solida scuola di robotica, è decisivo dare continuità al percorso che porta dalla ricerca all’impiego delle tecnologie. È il lavoro che svolgiamo a Pontedera tra l’Istituto di BioRobotica e ARTES 4.0”, aggiunge.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
Seguimi su

Leggi anche:

Argomenti

Canali

ROBOTICA

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • Il Center on Robot Companions di Artes 4.0

  • robotica

    Provare i robot prima di comprarli: a Pontedera nasce il Center on Robot Companions di Artes 4.0

    06 Giu 2026

    di Franco Canna

    Condividi
  • CIM – Artes

  • ROBOTICA E INNOVAZIONE

    Dal laboratorio alla fabbrica: CIM e Artes 4.0 insieme in un Joint Lab per la robotica intelligente

    18 Nov 2025

    di Franco Canna

    Condividi
  • Umanoiode_Shutterstock_2458570667

  • AI E ROBOTICA

    AI e robotica in fabbrica: il ROI è il vero nodo, gli umanoidi ancora lontani dalla produzione

    05 Giu 2026

    di Franco Canna

    Condividi
  • B2RLab

  • ricerca e innovazione

    A Napoli nasce un laboratorio di biorobotica per protesi, esoscheletri e robotica bioispirata

    07 Mag 2026

    di Michelle Crisantemi

    Condividi