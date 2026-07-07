Fornire una risposta mirata per supportare Stati membri e imprese ad affrontare un paradigma in cui l’AI accelera drasticamente la velocità e la scala delle operazioni cyber, sia offensive che difensive: è questo l’obiettivo del Piano d’azione sulla Cyber Security e sull’Intelligenza Artificiale (EU Action Plan on Cybersecurity and Artificial Intelligence) presentato dalla Commissione Europea.
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La Commissione Europea presenta il Piano d’azione sulla Cyber Security e sull’Intelligenza Artificiale
La nuova strategia della Commissione Europea punta a supportare Stati membri e imprese di fronte alle minacce informatiche dei modelli di intelligenza artificiale di frontiera. Il piano si articola su tre pilastri: accesso sicuro all’AI avanzata, accelerazione del patching industriale e sviluppo di soluzioni e competenze sovrane.
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