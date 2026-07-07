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La Commissione Europea presenta il Piano d’azione sulla Cyber Security e sull’Intelligenza Artificiale

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La nuova strategia della Commissione Europea punta a supportare Stati membri e imprese di fronte alle minacce informatiche dei modelli di intelligenza artificiale di frontiera. Il piano si articola su tre pilastri: accesso sicuro all’AI avanzata, accelerazione del patching industriale e sviluppo di soluzioni e competenze sovrane.

Pubblicato il 7 lug 2026
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Fornire una risposta mirata per supportare Stati membri e imprese ad affrontare un paradigma in cui l’AI accelera drasticamente la velocità e la scala delle operazioni cyber, sia offensive che difensive: è questo l’obiettivo del Piano d’azione sulla Cyber Security e sull’Intelligenza Artificiale (EU Action Plan on Cybersecurity and Artificial Intelligence) presentato dalla Commissione Europea.

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Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
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