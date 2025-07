E-Novia: nuova identità e Physical AI per trasformare l’innovazione in impatto reale

E-Novia, realtà italiana specializzata nella Physical AI – l’integrazione avanzata tra intelligenza artificiale e sistemi fisici per creare dispositivi e macchine intelligenti in grado di interagire dinamicamente con il mondo reale – annuncia il proprio rilancio strategico con una nuova brand identity, un sito rinnovato e una chiara focalizzazione su due anime complementari: Venture Studio ed Innovation Consulting.

Un’evoluzione che non è solo visiva, ma strategica: un’identità ripensata per raccontare con coerenza il posizionamento maturato dal gruppo negli ultimi anni, oggi riconosciuto come partner tecnico, operativo ed imprenditoriale per chi vuole trasformare la tecnologia in impatto reale.

Il posizionamento nella Physical AI

Dopo oltre dieci anni di attività, e-Novia consolida il proprio ruolo di riferimento nell’ambito dell’intelligenza artificiale applicata alla dimensione fisica, con una missione chiara: trasformare l’innovazione in impatto reale.

In un panorama industriale e tecnologico dove troppi progetti si fermano alla fase di prototipo, e-Novia si propone come ponte tra la ricerca e il mercato, accelerando il passaggio da intuizioni visionarie a soluzioni adottabili su larga scala.

A rendere possibile questo approccio sono sia le competenze tecniche interne – un team interdisciplinare in continua evoluzione composto da designer, ingegneri hardware, firmware e software, business strategist – sia il network con partner accademici e industriali, che hanno dato vita a oltre 500 progetti, 80 prototipi e startup di successo, tra cui Huxelerate, e-Shock, Blimp, Blubrake, Smart Robots, Y-Share, Yape e Weart.

Due linee di business, una visione integrata

L’evoluzione di e-Novia si concretizza nella definizione di due aree operative sinergiche. Il Venture Studio di e-Novia si posiziona come ponte strategico tra il mondo accademico e l’ecosistema delle startup, includendo ricercatori, inventori, spin-off e startup nelle fasi seed, pre-seed ed early-stage, da un lato, e gli attori industriali e finanziari dall’altro.

La missione è chiara: trasformare le idee in iniziative imprenditoriali concrete, scalabili e pronte per affrontare il mercato fin dal primo giorno.

Il portfolio del Venture Studio include imprese già operative, tutte caratterizzate da un’integrazione avanzata di competenze in meccatronica, intelligenza artificiale, machine learning e robotica.

Queste soluzioni rafforzano la leadership di e-Novia nella Physical AI, trovando applicazioni ad alto impatto nei settori della manifattura, della mobilità e dell’automazione.

La seconda linea di business, l’Innovation Consulting, si occuperà di accompagnare aziende italiane e internazionali nei loro processi di trasformazione digitale e fisica.

La consulenza offerta si articola su tre direttrici principali:

l’ Innovation Management , che si occupa della definizione delle priorità strategiche e delle roadmap di sviluppo

, che si occupa della definizione delle priorità strategiche e delle roadmap di sviluppo il Service & Product Design , focalizzato sull’ideazione di soluzioni tecnologiche abilitate dalla Physical AI per creare nuove user experience

, focalizzato sull’ideazione di soluzioni tecnologiche abilitate dalla Physical AI per creare nuove user experience la Process AI Integration, mirata all’ottimizzazione dei processi industriali attraverso l’integrazione dell’intelligenza artificiale.

Un ponte nell’ecosistema dell’innovazione

Il valore distintivo di e-Novia risiede nella capacità di connettere in modo sinergico i diversi attori dell’ecosistema dell’innovazione: università, centri di ricerca, startup, investitori e grandi aziende.

Questo favorisce un dialogo efficace tra competenze, risorse e visioni complementari. Si tratta di un modello che riconosce l’importanza di ogni singolo tassello all’interno di un sistema integrato, in cui l’innovazione può generare valore solo quando ogni elemento è al proprio posto.

Attraverso questo approccio collaborativo e strutturato, e-Novia accelera il trasferimento tecnologico, riducendo il rischio insito nei processi innovativi e contribuendo alla creazione di soluzioni ad alto impatto.

È un metodo orientato all’execution, che accompagna ogni progetto lungo l’intero ciclo di sviluppo: dall’idea al prototipo, fino alla scalabilità industriale.

Una nuova identità per un nuovo slancio

La nuova brand identity rappresenta visivamente questo posizionamento rinnovato.

“La nostra nuova identità nasce da dentro. Non è solo un nuovo logo, ma l’espressione matura di ciò che siamo oggi: un’organizzazione capace di unire strategia, tecnologia e industrializzazione per costruire valore reale. In un momento in cui troppe iniziative di innovazione si fermano prima del mercato, il nostro compito è portarle a terra, farle funzionare, renderle scalabili”, commenta Massimiliano Benci, CEO di e-Novia.

Il nuovo logo e-Novia, ideato e realizzato internamente, interpreta in chiave visiva la natura sistemica e adattiva dell’azienda. Al centro la “e” nasce da una forma circolare – simbolo universale nel linguaggio dell’intelligenza artificiale – e che in e-Novia si anima, si trasforma, evolve.

Un segno dinamico che incarna la visione della Physical AI: una tecnologia che non si limita a interagire con la materia, ma la abita e la potenzia, integrando componenti fisiche e digitali – dai sistemi meccatronici agli algoritmi intelligenti. Il logo racconta di una realtà che abilita la nascita di nuove imprese, dove idee, persone e tecnologie si connettono per generare soluzioni ad alto impatto.

Nella nuova palette cromatica il blu richiama l’affidabilità e la dimensione tecnologica delle soluzioni sviluppate; il giallo, elemento caldo e umano, introduce la componente di design centrato sull’esperienza utente. L’incontro tra questi due registri restituisce l’essenza del metodo e-Novia: creare soluzioni intelligenti che non solo sono tecniche, ma rispondono concretamente ai bisogni di chi le utilizza.

Il nuovo sito rappresenta l’ultimo tassello nel percorso di rinnovamento dell’identità di e-Novia, una piattaforma chiara, intuitiva e orientata all’utente, progettata per facilitare l’accesso alle informazioni, valorizzare i contenuti e rafforzare la connessione con il proprio ecosistema.

Il design è pensato in ottica user-first, con una forte attenzione all’esperienza dell’utente, alla leggibilità e alla raccolta efficace di dati, per favorire nuove connessioni con startup, aziende, investitori e talenti.

Ogni area è raccontata attraverso casi reali: storie in cui le sfide iniziali, le soluzioni adottate e i risultati finali mostrano il valore tangibile che e-Novia porta nei settori in cui opera. Dalla logistica alla mobilità, dall’automazione all’healthcare, l’azienda agisce come acceleratore dell’innovazione, affiancando le imprese in percorsi su misura – dallo sviluppo di nuovi prodotti e servizi fino alla creazione di vere e proprie startup.

“Il rilancio di e-Novia nasce da una consapevolezza profonda: oggi più che mai, il sistema industriale e l’intera economia del nostro paese hanno bisogno di integrare l’intelligenza artificiale nel mondo fisico per restare competitivi nei mercati globali”, spiega Giuseppe Natale, Presidente di e-Novia.

“Con la nostra nuova identità, vogliamo affermare con forza il ruolo di e-Novia come piattaforma tecnologica e imprenditoriale capace di trasformare la ricerca in impatto reale. La Physical AI non è una visione futuristica, è una necessità concreta – e noi siamo pronti a guidarne l’adozione su larga scala”, aggiunge.

Con il nuovo posizionamento, e-Novia riafferma il proprio ruolo di piattaforma integrata per l’innovazione profonda, al servizio delle imprese che vogliono evolvere.