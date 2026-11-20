Intelligenza artificiale, robotica avanzata, digital twin e quantum computing stanno ampliando rapidamente le possibilità di innovazione delle imprese. Ma la disponibilità di tecnologie sempre più sofisticate non garantisce, da sola, un miglioramento della produttività o della competitività. Per sfruttarne il potenziale occorre disporre di dati affidabili, sistemi digitali integrati e, soprattutto, delle competenze necessarie a comprendere come queste tecnologie possano trasformare i processi aziendali.

È su questo passaggio, dalla disponibilità della tecnologia alla capacità di utilizzarla per generare valore, che si concentra la riflessione di Giuseppe Di Franco, CEO di Lutech, gruppo italiano specializzato nei servizi e nelle soluzioni per la trasformazione digitale, con circa un miliardo di euro di giro d’affari e 6.000 professionisti.

In un’intervista che ci ha concesso, Di Franco affronta le principali criticità che frenano la trasformazione digitale delle imprese italiane, ma anche le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, a partire dall’intelligenza artificiale e dalla Physical AI. La sfida è superare i ritardi accumulati nella digitalizzazione e sviluppare la capacità di ripensare i processi produttivi, anziché limitarsi ad automatizzare quelli esistenti.

Digitalizzazione incompleta, il freno all’adozione delle nuove tecnologie

Uno dei principali ostacoli alla capacità delle imprese italiane di sfruttare le opportunità offerte dalle tecnologie più avanzate è rappresentato dai ritardi ancora presenti nella digitalizzazione di una parte del sistema produttivo. L’adozione dell’intelligenza artificiale, della robotica avanzata e delle altre tecnologie emergenti richiede infatti una base di dati, sistemi e processi digitali sulla quale costruire le nuove applicazioni.

A oltre dieci anni dall’avvio del percorso di Industria 4.0, l’integrazione tra sistemi informativi e tecnologie operative resta incompleta in una parte del tessuto produttivo italiano. La diffusione di sistemi per la gestione dei processi, del prodotto e delle informazioni industriali è disomogenea, soprattutto nelle imprese di minori dimensioni.

Di Franco osserva che, mentre il dibattito tecnologico si concentra su intelligenza artificiale, robotica e quantum computing, in molte aziende mancano ancora strumenti digitali consolidati da decenni. Cita, tra gli altri, i sistemi di Product Lifecycle Management (PLM), che consentono di gestire dati e informazioni lungo il ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla produzione e alle successive modifiche.

Il problema non riguarda soltanto la decisione di adottare queste tecnologie. Gli investimenti devono essere sostenuti nel tempo, i sistemi aggiornati e i processi progressivamente integrati.

Questo percorso diventa ancora più importante con l’arrivo della Physical AI. A differenza dei sistemi di automazione tradizionali, che operano prevalentemente sulla base di programmi e sequenze predefinite, i robot dotati di intelligenza artificiale possono adattare il proprio comportamento alle condizioni dell’ambiente e alle attività da svolgere. Per sfruttare queste capacità all’interno di una fabbrica e integrare i robot nei processi produttivi, però, è necessario metterli nelle condizioni di utilizzare le informazioni pertinenti provenienti dai sistemi aziendali, così da coordinare le proprie attività con quelle degli altri impianti e delle persone.

“Il robot è il vertice di una piramide che poi deve essere alimentata da dati, da tutti i sistemi transazionali che ci stanno sotto”, spiega Di Franco.

La metafora è utile per comprendere perché la nuova generazione di robot non possa essere considerata un’alternativa agli investimenti tradizionali nella digitalizzazione. Un’impresa che non dispone di informazioni affidabili e accessibili sui propri processi deve prima costruire questa base, se vuole arrivare a sfruttare le funzionalità più avanzate dell’automazione intelligente.

Non significa che ogni azienda debba completare un programma di digitalizzazione integrale prima di sperimentare la Physical AI. Significa piuttosto che il perimetro dei dati e delle integrazioni necessari deve essere progettato insieme all’applicazione robotica, evitando di considerare il robot come una soluzione autonoma rispetto all’organizzazione produttiva.

Da questo punto di vista, la nuova stagione della robotica riporta al centro alcune delle sfide fondamentali dell’Industria 4.0: disponibilità del dato, interoperabilità, integrazione IT/OT e capacità di trasformare le informazioni in decisioni e azioni.

Dal robot al servizio: il progetto L.U.C.A. di Lutech

Il tema dell’integrazione è anche alla base della strategia con cui Lutech si sta affacciando sul mercato della Physical AI e della robotica umanoide.

Il gruppo ha recentemente presentato L.U.C.A. (Lutech hUmanoid Collaborative Assistant), una soluzione che punta a rendere utilizzabili i robot umanoidi in differenti contesti operativi, a partire da quelli industriali.

Nella visione illustrata da Di Franco, l’aspetto più importante non è la scelta della macchina fisica. Il valore che Lutech intende sviluppare riguarda soprattutto le componenti software, i modelli di intelligenza artificiale e le attività di integrazione che permettono al robot di operare nello specifico ambiente aziendale.

Il percorso comincia dalla costruzione di un digital twin dell’ambiente di lavoro, una rappresentazione digitale attraverso la quale il robot può essere addestrato e le sue attività possono essere simulate e verificate prima dell’impiego operativo. Si tratta poi di collegare le capacità della macchina alle informazioni disponibili nei sistemi aziendali e alle caratteristiche del processo da automatizzare.

In questo modo non si tratta semplicemente di insegnare a un umanoide a compiere un movimento, ma di renderlo capace di eseguire un compito in condizioni coerenti con le esigenze della produzione.

L’approccio descritto da Di Franco prevede la separazione tra la piattaforma fisica e l’intelligenza necessaria al suo utilizzo. Il manager ritiene che il contributo di una società di servizi tecnologici debba concentrarsi proprio su questa seconda componente, piuttosto che sulla produzione o sulla commercializzazione dell’hardware.

Un altro elemento della strategia riguarda la possibilità di sostituire nel tempo la piattaforma robotica senza dover ricostruire da zero l’intera architettura applicativa.

È una prospettiva che richiama il tema della libertà di scelta e della capacità di governare le tecnologie, già affrontato da Di Franco nella tavola rotonda di Radio 24 dedicata alla sovranità digitale.

Sul piano dell’offerta, Lutech propone anche un modello Robot-as-a-Service, che comprende la disponibilità della soluzione robotica e servizi di configurazione, integrazione, gestione e aggiornamento nel tempo. L’obiettivo è accompagnare l’impresa lungo il ciclo di vita dell’applicazione, dalla valutazione iniziale alla gestione operativa.

Tra le attività già sperimentate con L.U.C.A. vi sono la movimentazione dei materiali, il controllo della sicurezza degli spazi produttivi e il supporto alle mansioni fisicamente più usuranti. Il progetto prevede la possibilità di personalizzare le capacità del robot in funzione dei diversi contesti operativi, integrandolo con i sistemi e i processi aziendali.

Particolare attenzione è dedicata anche alla sicurezza e al coordinamento delle attività. Il sistema prevede funzioni di sicurezza prioritarie rispetto alle normali operazioni, mentre sensori e telecamere consentono di rilevare le condizioni dell’ambiente circostante. Una piattaforma centralizzata permette inoltre di coordinare più robot e gestirne le attività in relazione alle esigenze operative.

Umanoidi o robot tradizionali? La vera sfida è ripensare la produzione

Proprio la convenienza delle applicazioni rappresenta uno dei nodi centrali nel confronto tra robotica umanoide e automazione tradizionale. Per molte operazioni industriali, un robot antropomorfo convenzionale, un sistema cartesiano o una macchina dedicata possono risultare più efficienti, economici e affidabili di un umanoide. Le prestazioni delle tecnologie già consolidate, soprattutto nelle lavorazioni ripetitive e negli ambienti strutturati, rendono difficile giustificare la sostituzione con sistemi più complessi senza un vantaggio operativo ben identificato.

La scelta tra un robot umanoide e un sistema di automazione tradizionale deve quindi partire dalle caratteristiche dell’applicazione. “In molti contesti il braccio automatizzato può essere anche più efficiente”, osserva Di Franco, soprattutto quando la linea produttiva è già organizzata per impiegare questa tipologia di robot.

Secondo Di Franco, però, limitarsi a chiedersi quali attività possano essere automatizzate con le nuove tecnologie significa coglierne soltanto una parte del potenziale. La domanda più importante è che cosa queste tecnologie consentono di fare oggi che fino a ieri non era possibile.

“La tecnologia assume un valore e genera un valore soprattutto non tanto quando automatizza qualcosa che già c’è, ma quando io grazie a quella tecnologia faccio qualcosa di nuovo”, sottolinea.

La questione riguarda il modo in cui si progettano gli investimenti industriali. Se l’obiettivo è automatizzare una singola operazione, la scelta tecnologica può essere effettuata confrontando produttività, affidabilità, flessibilità e costi delle diverse soluzioni disponibili. Ma se una tecnologia permette di modificare l’organizzazione delle attività, la disposizione degli impianti o le modalità con cui persone e macchine collaborano, allora cambia anche il perimetro della valutazione.

Gli umanoidi potrebbero, per esempio, risultare interessanti nelle attività che richiedono di operare in ambienti progettati per gli esseri umani, utilizzare postazioni differenti o affrontare mansioni variabili senza riprogettare completamente gli spazi. La loro effettiva utilità deve però essere valutata caso per caso, considerando le caratteristiche dei processi produttivi, i requisiti di sicurezza, i tempi di esecuzione e la continuità operativa.

Individuare le applicazioni nelle quali queste tecnologie possono generare valore richiede quindi molto più della semplice conoscenza delle loro caratteristiche tecniche. Occorre saperne valutare le potenzialità, ripensare l’organizzazione della produzione e governare i cambiamenti necessari per integrarle nei processi aziendali. Un compito che richiede competenze adeguate, non soltanto tra i tecnici e gli specialisti, ma anche tra gli imprenditori e i manager chiamati a guidare queste trasformazioni.

Le competenze, primo ostacolo alla trasformazione

Tra le criticità che frenano la digitalizzazione delle imprese italiane, Di Franco individua innanzitutto la carenza di competenze, un problema che non riguarda soltanto il personale tecnico, ma anche chi è chiamato a guidare le scelte strategiche e gli investimenti tecnologici.

“Senza uno studio costante, che non è limitato allo studio universitario, ma deve entrare in maniera pervasiva nelle imprese e nella pubblica amministrazione, è ben difficile che cresca la sensibilità tecnologica e soprattutto la capacità di governare la tecnologia”, sottolinea Di Franco.

La carenza di competenze rischia infatti di compromettere non soltanto la capacità di utilizzare le nuove tecnologie, ma anche quella di comprenderne tempestivamente le potenzialità e pianificarne l’adozione. Le imprese possono così trovarsi a intervenire soltanto quando la perdita di competitività rende indispensabile una risposta urgente, con scelte dettate dalla necessità di risolvere un problema immediato anziché da una strategia di trasformazione dei processi.

Per affrontare questo problema, Di Franco individua nella stessa intelligenza artificiale uno strumento capace di accelerare lo sviluppo delle competenze. L’AI può infatti contribuire a trasformare i percorsi formativi, personalizzando i contenuti sulla base delle conoscenze iniziali, adattando le attività alle esigenze delle persone e verificando progressivamente i risultati dell’apprendimento.

Si tratta di opportunità particolarmente interessanti per le imprese, dove l’introduzione di nuove tecnologie richiede di aggiornare competenze molto diverse, da quelle di chi progetta e configura i sistemi a quelle di chi dovrà utilizzarli quotidianamente. La possibilità di costruire percorsi formativi individualizzati può quindi contribuire a rendere l’aggiornamento professionale più efficace e aderente alle esigenze dell’organizzazione.

Accanto all’innovazione dei percorsi formativi, resta fondamentale il rapporto tra chi sviluppa le tecnologie, chi produce conoscenza e le imprese che devono utilizzarle. È anche attraverso questa collaborazione che le competenze scientifiche e tecnologiche possono tradursi in applicazioni concrete, soprattutto nelle realtà che non dispongono internamente di tutte le risorse necessarie.

In questa direzione si inserisce anche la partecipazione di Lutech a BI-REX, il Competence Center nazionale per la trasformazione digitale dell’industria. Il centro riunisce università, imprese e fornitori di tecnologia, offrendo attività di formazione, orientamento e sperimentazione per accompagnare le aziende nei percorsi di innovazione.

“Credo che sia una bella esperienza, dove si mettono insieme università, imprese e produttori di tecnologia in un unico luogo”, osserva Di Franco, che considera questo modello di collaborazione particolarmente utile per favorire il trasferimento delle competenze dal mondo della ricerca al sistema produttivo.

Physical AI, l’innovazione non ammette scorciatoie

La disponibilità di tecnologie sempre più avanzate apre dunque nuove opportunità per il sistema manifatturiero italiano, ma rende anche più urgente affrontare i ritardi accumulati nella digitalizzazione dei processi e nello sviluppo delle competenze.

“Quanto più la tecnologia va avanti, quanto più tutto ciò che andava costruito prima va costruito oggi”, osserva Di Franco, sottolineando come le imprese che non riusciranno a cogliere queste opportunità rischino di perdere ulteriore terreno sul fronte della competitività.

La sfida della Physical AI non riguarda quindi soltanto l’adozione di una nuova generazione di robot, ma la capacità delle imprese di creare le condizioni per sfruttarne le potenzialità, integrandoli nei processi produttivi e ripensando, dove necessario, l’organizzazione stessa della produzione.