L’Europa ha la concreta possibilità di primeggiare nella corsa globale all’AI puntando strategicamente sulla cosiddetta “physical AI” (AI fisica): è quanto suggerisce l’analisi del World Economic Forum (WEF).
l’analisi del wef
Perché l’AI fisica può rappresentare il vero vantaggio competitivo per le imprese europee
L’analisi del World Economic Forum evidenzia come il vecchio continente possa guidare la corsa tecnologica puntando sull’AI fisica – un approccio che valorizzerebbe la sua storica leadership manifatturiera e i “campioni nascosti” europei –, a patto di implementare riforme normative e una cooperazione industriale basata sulla condivisione dei dati per lo sviluppo di gemelli digitali.
Argomenti
Canali
Con o Senza – Galaxy AI per il business