Attualità Tecnologie Incentivi Ricerca e Innovazione Formazione e competenze Newsletter

l’analisi del wef

Perché l’AI fisica può rappresentare il vero vantaggio competitivo per le imprese europee

Home Tecnologie
Indirizzo copiato

L’analisi del World Economic Forum evidenzia come il vecchio continente possa guidare la corsa tecnologica puntando sull’AI fisica – un approccio che valorizzerebbe la sua storica leadership manifatturiera e i “campioni nascosti” europei –, a patto di implementare riforme normative e una cooperazione industriale basata sulla condivisione dei dati per lo sviluppo di gemelli digitali.

Pubblicato il 21 gen 2026
AI_industriale_innovationpost

L’Europa ha la concreta possibilità di primeggiare nella corsa globale all’AI puntando strategicamente sulla cosiddetta “physical AI” (AI fisica): è quanto suggerisce l’analisi del World Economic Forum (WEF).

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

Con o Senza – Galaxy AI per il business

Tutti
PA digitale
AI per il lavoro
Mobile security
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Leggi l'articolo PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Tecnologie
PA mobile, i vantaggi di continuità operativa, sicurezza integrata e lavoro connesso
Leggi l'articolo Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
La soluzione
Meno tempo sui micro-task e più focus sulle attività a valore aggiunto: l’AI mobile a supporto della produttività
Leggi l'articolo Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
La soluzione
Mobile Security by design: una sicurezza nativa e integrata nell’hardware
Leggi l'articolo Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Scenari
Con o Senza Galaxy AI per il business: l’innovazione mobile va in scena
Leggi l'articolo Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone
Tecnologie
Con o senza AI? L’intelligent workplace direttamente sullo smartphone

Articoli correlati

    Qintesi Point of View
  • Business Energy Management

  • SPONSORED STORY

    Business Energy Management: perché digitalizzare i consumi è il nuovo vantaggio competitivo

    03 Dic 2025

    di Contenuto sponsorizzato

    Condividi
  • classifica_top_automation

  • Top 10 aziende automazione

    La top 10 delle aziende di automazione industriale nel 2025

    21 Feb 2025

    di Michelle Crisantemi

    Condividi
  • Quantum Shutterstock_2312941543

  • NOBEL 2025

    Nobel per la Fisica, premiata la ricerca che ha scoperto come il mondo quantistico può operare su scala umana

    07 Ott 2025

    di Redazione

    Condividi
  • ricerca-e-sviluppo-169

  • l'analisi della commissione

    Ricerca e sviluppo, la spesa delle imprese europee è in sofferenza (e in Italia in forte calo)

    23 Dic 2025

    di Michelle Crisantemi

    Condividi