Stellantis e Microsoft hanno annunciato una collaborazione strategica quinquennale finalizzata ad accelerare la trasformazione digitale di Stellantis attraverso il co‑sviluppo di capacità avanzate in ambito di intelligenza artificiale, sicurezza informatica e ingegneria.
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Stellantis sigla un accordo con Microsoft per potenziare i servizi digitali ai clienti e la sicurezza dei dati tramite l’AI
La partnership quinquennale punta a integrare l’AI e il cloud in ogni fase della catena del valore, potenziando la cyber sicurezza globale e l’efficienza operativa del gruppo. Stellantis intende accelerare lo sviluppo di servizi digitali avanzati e soluzioni di guida intelligente, mettendo a disposizione dei dipendenti e dei clienti i nuovi strumenti dell’ecosistema Microsoft.
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