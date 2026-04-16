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Stellantis sigla un accordo con Microsoft per potenziare i servizi digitali ai clienti e la sicurezza dei dati tramite l’AI

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La partnership quinquennale punta a integrare l’AI e il cloud in ogni fase della catena del valore, potenziando la cyber sicurezza globale e l’efficienza operativa del gruppo. Stellantis intende accelerare lo sviluppo di servizi digitali avanzati e soluzioni di guida intelligente, mettendo a disposizione dei dipendenti e dei clienti i nuovi strumenti dell’ecosistema Microsoft.

Pubblicato il 16 apr 2026
HERO-Stellantis-Microsoft-Partnership

Stellantis e Microsoft hanno annunciato una collaborazione strategica quinquennale finalizzata ad accelerare la trasformazione digitale di Stellantis attraverso il co‑sviluppo di capacità avanzate in ambito di intelligenza artificiale, sicurezza informatica e ingegneria.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
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