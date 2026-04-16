Stellantis sigla un accordo con Microsoft per potenziare i servizi digitali ai clienti e la sicurezza dei dati tramite l’AI

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La partnership quinquennale punta a integrare l’AI e il cloud in ogni fase della catena del valore, potenziando la cyber sicurezza globale e l’efficienza operativa del gruppo. Stellantis intende accelerare lo sviluppo di servizi digitali avanzati e soluzioni di guida intelligente, mettendo a disposizione dei dipendenti e dei clienti i nuovi strumenti dell’ecosistema Microsoft.