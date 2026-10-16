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SkillAI, il tool del Made per misurare la maturità delle imprese nell’uso dell’AI

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Il tool, sviluppato dal competence center Made in collaborazione con il Politecnico di Milano, utilizza un’architettura basata sull’AI per valutare le competenze aziendali sull’AI, mappare i fabbisogni formativi e orientare gli investimenti. Lo strumento completa il nuovo Catalogo Scuola di Competenze Made 2027.

Pubblicato il 16 ott 2026
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Mappare le competenze digitali e l’analisi dell’utilizzo dell’AI Generativa in azienda: è questo l’obiettivo di SkillAI, il nuovo tool del Competence Center Made 4.0 presentato il 16 ottobre nel corso dell’evento “Made 4 People: competenze per nuove sfide nell’era dell’Intelligenza Artificiale”.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
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