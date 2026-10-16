Mappare le competenze digitali e l’analisi dell’utilizzo dell’AI Generativa in azienda: è questo l’obiettivo di SkillAI, il nuovo tool del Competence Center Made 4.0 presentato il 16 ottobre nel corso dell’evento “Made 4 People: competenze per nuove sfide nell’era dell’Intelligenza Artificiale”.
formazione e competenze
SkillAI, il tool del Made per misurare la maturità delle imprese nell’uso dell’AI
Il tool, sviluppato dal competence center Made in collaborazione con il Politecnico di Milano, utilizza un’architettura basata sull’AI per valutare le competenze aziendali sull’AI, mappare i fabbisogni formativi e orientare gli investimenti. Lo strumento completa il nuovo Catalogo Scuola di Competenze Made 2027.
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ROBOTICA
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