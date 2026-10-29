AI nel food & beverage: cresce l’adozione, ma poche aziende sanno valorizzare i dati raccolti

Quasi il 90% delle aziende manifatturiere del settore food and beverage sta già utilizzando l’AI e il machine learning o prevede di farlo nel prossimo futuro. Tuttavia, le aziende manifatturiere dichiarano di utilizzare efficacemente solo il 45% circa dei dati che raccolgono, un limite significativo alla possibilità di estendere le iniziative di AI su larga scala e sfruttarne appieno il potenziale.

È quanto emerge dal report “State of Smart Manufacturing 2026” di Rockwell Automation. L’analisi evidenzia le sfide legate ai dati, alla tecnologia e alle competenze del personale che le aziende devono affrontare per tradurre gli investimenti in AI in benefici concreti a livello aziendale.

Il paradosso della maturità digitale e i colli di bottiglia operativi

Il rapporto evidenzia che il divario tra la capacità teorica di elaborazione degli algoritmi e l’effettivo utilizzo delle informazioni prodotte sugli impianti definisce una nuova fase di complessità per l’industria alimentare e delle bevande.

Se l’esplorazione tecnologica iniziale può dirsi ampiamente superata, la vera criticità risiede nell’incapacità di trasformare le sperimentazioni di successo in architetture estese a più stabilimenti e funzioni aziendali.

Più di quattro responsabili industriali su dieci indicano la difficoltà nell’acquisizione, nella comprensione e nell’uso efficace dei dati come un ostacolo primario allo sviluppo.

A questa carenza strutturale si sommano i vincoli di bilancio, le complessità nell’esecuzione degli investimenti in conto capitale, le priorità strategiche contrastanti e la resistenza organizzativa alla gestione del cambiamento.

Il risultato è la proliferazione di applicazioni isolate, capaci di generare valore a livello locale — come nel caso delle isole di controllo qualità — ma del tutto inaccessibili ai processi decisionali di livello enterprise e alle applicazioni avanzate di machine learning.

L’infrastruttura abilitante e la convergenza tra IT e OT

Per superare la frammentazione dei sistemi, l’integrazione tra le tecnologie informatiche aziendali (IT) e le tecnologie operative di campo (OT) rappresenta la condizione architetturale indispensabile. Gli algoritmi di intelligenza artificiale necessitano di un preciso contesto operativo per produrre analisi azionabili; l’unificazione e la standardizzazione dei flussi informativi eliminano i silos di fabbrica e creano una visibilità estesa a tutta la rete produttiva.

I dati del report confermano l’urgenza di questa trasformazione: i produttori stimano che la quota di processi industriali affiancati dall’intelligenza artificiale crescerà dal 37% attuale a oltre il 60% entro il 2030.

L’evoluzione dei sistemi di visione artificiale offre un esempio chiaro di questo passaggio strategico: storicamente impiegati come soluzioni autonome su singole linee per il rilevamento dei difetti, questi strumenti aumentano la propria efficacia quando vengono connessi a piattaforme aziendali su architettura cloud, consentendo la centralizzazione delle metriche di qualità, la replicazione delle migliori pratiche e l’ottimizzazione continua su molteplici impianti.

Sincronizzazione della catena del valore e ritorni industriali

Una base digitale connessa permette di superare la gestione separata delle singole priorità industriali, mettendo in relazione le decisioni operative con i risultati di business.

Quando i dati di fabbrica e le informazioni di mercato sono integrati in modo dinamico, la catena del valore acquisisce la capacità di reazione automatica. Ad esempio, di fronte a un picco imprevisto della domanda stagionale o a una campagna promozionale rilevata dai sistemi di gestione delle risorse aziendali (ERP), le informazioni fluiscono direttamente verso i sistemi di esecuzione della produzione (MES).

Questo flusso integrato regola automaticamente i programmi delle linee e orchestra la movimentazione delle materie prime tramite i robot mobili autonomi (AMR), riducendo gli interventi manuali e salvaguardando l’efficienza.

Un livello di coordinamento che risponde a precisi indicatori finanziari e operativi: il 48% delle imprese indica l’intelligenza artificiale e il machine learning come la tecnologia a maggiore impatto aziendale, guidata dal perseguimento di tre obiettivi prioritari come l’innalzamento della qualità (46%), la riduzione dei costi operativi (40%) e la mitigazione del rischio di fermo impianti (36%).

Governance dei dati e trasformazione del capitale umano

Il consolidamento dell’intelligenza artificiale su scala enterprise richiede un’evoluzione parallela dei modelli organizzativi e delle competenze interne.

La progettazione dei sistemi non può basarsi su interventi estemporanei, ma presuppone la definizione di modelli di dato comuni, protocolli di governance rigorosi e flussi di lavoro standardizzati per garantire la ripetibilità delle soluzioni.

Allo stesso tempo, la trasformazione delle tecnologie industriali impatta direttamente sull’organizzazione del lavoro: il 93% dei produttori ritiene che l’adozione delle tecnologie per la fabbrica intelligente ridefinirà la struttura delle mansioni aziendali, e il 40% ha già attuato percorsi formali di riqualificazione del personale nell’ultimo anno.

La sostenibilità delle iniziative di intelligenza artificiale dipende quindi dalla capacità di coniugare l’ammodernamento dell’infrastruttura dati con lo sviluppo delle competenze umane, trasformando l’innovazione tecnologica in un pilastro strutturale della strategia manifatturiera.