Sonepar apre a Prato il nuovo Experience Center Industry per l’automazione e la robotica

Sonepar Italia ha inaugurato a Prato il nuovo Experience Center Industry, uno spazio dimostrativo dedicato alle tecnologie di automazione, robotica, visione artificiale e controllo di processo, con esempi di applicazioni per l’industria moderna.

Il percorso mostra come l’integrazione tra dati, macchine e processi possa contribuire a migliorare produttività, sicurezza, efficienza e sostenibilità delle aziende.

Il Centro, ospitato nella sede recentemente rinnovata di via del Lazzeretto 53, è concepito come un laboratorio di approfondimento e formazione dedicato a imprese manifatturiere, installatori, system integrator e quadristi ed è stato realizzato con il contributo dei partner tecnologici ABB, KUKA, Omron, Schneider Electric e Siemens.

L’allestimento del nuovo Experience Center Industry di Sonepar

L’Experience Center comprende un quadro Siemens organizzato in due sezioni, che permette di approfondire sia l’automazione delle singole macchine sia quella degli impianti produttivi.

La prima sezione mette a disposizione azionamenti, inverter e CPU tecnologiche, con i quali simulare applicazioni tipiche dei costruttori di macchine (OEM). La seconda sezione integra controllori logici programmabili (PLC), sistemi Safety e analizzatori di rete, affiancando controllo, sicurezza e analisi dei parametri elettrici.

Anche lo spazio Schneider Electric presenta due ambiti applicativi: da un lato le nuove CPU Modicon e la gamma Lexium, dedicate al mondo OEM, dall’altro le soluzioni per l’automazione di processo. L’architettura è stata sviluppata considerando anche i nuovi requisiti di cybersecurity.

La robotica è rappresentata in un’isola allestita con KUKA in cui trovano posto un robot antropomorfo KR18, un pad didattico e un robot mobile autonomo (AMR). L’isola è interfacciata con un PLC che, oltre a consentirne la connessione, permette di controllare direttamente le funzionalità robotiche attraverso specifiche Robotics Library. A questa configurazione si affianca un’isola con robot collaborativo Schneider Electric.

Una dimostrazione funzionante è dedicata alle tecnologie di visione Omron: dalle telecamere dotate di intelligenza artificiale per il controllo qualità, ai sistemi di lettura dei codici a barre, fino alle soluzioni di visione basate su algoritmi avanzati.

L’alimentazione e la protezione delle diverse utenze del laboratorio fanno capo a un quadro di distribuzione ABB, che integra anche sistemi di monitoraggio energetico. L’infrastruttura di connessione si sviluppa su due rack, che ospitano anche i PC destinati alla gestione delle soluzioni digitali e all’integrazione delle tecnologie presenti nel Centro.

Completa il percorso un modulo impiantistico dimostrativo dedicato alla misura e alla gestione delle principali variabili di processo, che porta nel laboratorio le competenze di Fast Automation, società specializzata nel mercato dell’automazione industriale e di processo acquisita nel 2025 da Sonepar Italia.

“Con l’Experience Center di Prato vogliamo mostrare concretamente ai clienti come le nuove tecnologie possano integrarsi tra loro e con le macchine e gli impianti esistenti, quali esigenze possano soddisfare e quali competenze siano necessarie per utilizzarle” dichiara Marco Brunetti, presidente Sonepar in Italia.

“Abbiamo creato, insieme ai nostri partner, uno spazio di confronto e di studio per aiutare le aziende a orientarsi nelle scelte tecnologiche e a individuare le soluzioni più adatte alle loro esigenze produttive e ai loro obiettivi di innovazione ed efficienza”, aggiunge.

“Questo progetto – aggiunge il presidente Brunetti – conferma la volontà di Sonepar di investire nei territori e di sostenere la vocazione manifatturiera del nostro Paese. Attraverso la nostra Business Unit Industry affianchiamo alla fornitura di prodotti un’offerta di consulenza specialistica, supporto tecnico alla progettazione e formazione, per accompagnare le imprese nei loro percorsi di trasformazione e crescita”.