Ultimi articoli Attualità Tecnologie Incentivi Ricerca e Innovazione Formazione e competenze Newsletter

intelligenza artificiale

Nasce la Fondazione Human AI: un progetto per portare l’intelligenza artificiale etica e applicata dentro le imprese italiane

Indirizzo copiato

Promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi e dal VRAI Lab e con 5 aziende marchigiane come soci fondatori, la Fondazione Human AI punta a portare l’intelligenza artificiale dentro le imprese e le organizzazioni italiane in modo concreto, in linea con i principi etici europei e ponendosi la sovranità tecnologica come traguardo

Pubblicato il 29 ott 2026
unnamed (70)
Aggiungi tra i preferiti su Google

L’intelligenza artificiale entra davvero in un’impresa solo quando entra nei suoi team di lavoro. È da questa convinzione che nasce la Fondazione Human AI, presentata oggi nella sede dell’Università di Macerata: una delle prime realtà marchigiane ad applicare lo “Human AI Teaming”, cioè un’intelligenza artificiale che lavora accanto alle persone, non al loro posto, come missione fondativa.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

C
Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Argomenti

Canali

ROBOTICA

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • IMMAGINE 2

  • innovazione

    Il gemello digitale dell'operatore per abbattere lo stress fisico e cognitivo in fabbrica: il progetto del MICS

    17 Feb 2026

    di Michelle Crisantemi

    Condividi
  • PTC_Orbit_Image

  • asset intelligence

    AI applicata al ciclo di vita del prodotto: PTC Orbit per l'asset intelligence

    08 Lug 2026

    di Michelle Crisantemi

    Condividi
  • ricerca-elettronica_shutterstock_1318986047

  • ricerca e innovazione

    Nasce LEITAI, il nuovo polo di ricerca su diritto ed etica dell'innovazione e dell'AI

    17 Dic 2025

    di Michelle Crisantemi

    Condividi
  • Male,Manager,Hand,Laptop,For,Check,Real,Time,Production,Monitoring

  • STRATEGIE AZIENDALI

    L'AI a supporto delle decisioni e il rischio dell'human out-of-the-loop

    29 Lug 2026

    di Franco Canna

    Condividi