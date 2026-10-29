L’intelligenza artificiale entra davvero in un’impresa solo quando entra nei suoi team di lavoro. È da questa convinzione che nasce la Fondazione Human AI, presentata oggi nella sede dell’Università di Macerata: una delle prime realtà marchigiane ad applicare lo “Human AI Teaming”, cioè un’intelligenza artificiale che lavora accanto alle persone, non al loro posto, come missione fondativa.
intelligenza artificiale
Nasce la Fondazione Human AI: un progetto per portare l’intelligenza artificiale etica e applicata dentro le imprese italiane
Promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi e dal VRAI Lab e con 5 aziende marchigiane come soci fondatori, la Fondazione Human AI punta a portare l’intelligenza artificiale dentro le imprese e le organizzazioni italiane in modo concreto, in linea con i principi etici europei e ponendosi la sovranità tecnologica come traguardo
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