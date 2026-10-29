Nasce la Fondazione Human AI: un progetto per portare l’intelligenza artificiale etica e applicata dentro le imprese italiane

intelligenza artificiale

Promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi e dal VRAI Lab e con 5 aziende marchigiane come soci fondatori, la Fondazione Human AI punta a portare l’intelligenza artificiale dentro le imprese e le organizzazioni italiane in modo concreto, in linea con i principi etici europei e ponendosi la sovranità tecnologica come traguardo