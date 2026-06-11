Umanoidi, dalla Cina il 90% dei robot prodotti, ma il nodo restano le applicazioni in fabbrica

La produzione globale di robot umanoidi ha superato le 20.000 unità nel 2025, segnando un incremento di dieci volte rispetto alle meno di 2.000 unità registrate nel 2024. La stragrande maggioranza di questi modelli è stata però impiegata in attività di ricerca, raccolta dati e intrattenimento, con solo il 10% circa dei robot prodotti che ha trovato spazio in applicazioni reali.