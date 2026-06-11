La produzione globale di robot umanoidi ha superato le 20.000 unità nel 2025, segnando un incremento di dieci volte rispetto alle meno di 2.000 unità registrate nel 2024. La stragrande maggioranza di questi modelli è stata però impiegata in attività di ricerca, raccolta dati e intrattenimento, con solo il 10% circa dei robot prodotti che ha trovato spazio in applicazioni reali.
robot umanoidi
Umanoidi, dalla Cina il 90% dei robot prodotti, ma il nodo restano le applicazioni in fabbrica
La produzione globale di robot umanoidi è decuplicata in un solo anno grazie alla spinta di Pechino, che copre il 90% dell’offerta. Il mercato resta confinato a PoC e test di ricerca per l’addestramento dell’AI, con solo il 10% dei modelli impiegato in applicazioni reali. La vera svolta commerciale su larga scala è prevista solo dopo il 2032.
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