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Umanoidi, dalla Cina il 90% dei robot prodotti, ma il nodo restano le applicazioni in fabbrica

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La produzione globale di robot umanoidi è decuplicata in un solo anno grazie alla spinta di Pechino, che copre il 90% dell’offerta. Il mercato resta confinato a PoC e test di ricerca per l’addestramento dell’AI, con solo il 10% dei modelli impiegato in applicazioni reali. La vera svolta commerciale su larga scala è prevista solo dopo il 2032.

Pubblicato il 11 giu 2026
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Humanoid Production by End Use Sector

La produzione globale di robot umanoidi ha superato le 20.000 unità nel 2025, segnando un incremento di dieci volte rispetto alle meno di 2.000 unità registrate nel 2024. La stragrande maggioranza di questi modelli è stata però impiegata in attività di ricerca, raccolta dati e intrattenimento, con solo il 10% circa dei robot prodotti che ha trovato spazio in applicazioni reali.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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Michelle Crisantemi
Giornalista bilingue laureata presso la Kingston University di Londra. Da sempre appassionata di politica internazionale, ho vissuto, lavorato e studiato in Spagna, Regno Unito e Belgio, dove ho avuto diverse esperienze nella gestione di redazioni multimediali e nella correzione di contenuti per il Web. Nel 2018 ho lavorato come addetta stampa presso il Parlamento europeo, occupandomi di diritti umani e affari esteri. Rientrata in Italia nel 2019, ora scrivo prevalentemente di tecnologia e innovazione.
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